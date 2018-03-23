FETÖ’nün sözde ‘İstanbul eyalet imamı’ yakalandı

FETÖ
'nün
sözde Marmara Bölge Temsilciliği ve İstanbul
İl Yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik soruşturmada geçtiğimiz ay İstanbul Organize Polisi tarafından yakalanıp tutuklanan bir itirafçının ifadeleri üzerine örgütün sözde İstanbul 3. Bölge Eyalet İmamı "Asım" kod isimli Ayhan Z. yakalanıp tutuklandı. Bakırköy'de lüks bir sitede sabah sporu yaparken yakalanan Ayhan Z.'nin yurt dışından örgütün Türkiye
'ye yolladığı para akışını kontrol ederek dağıtımını yapan kişi olduğu tespit edildi. Yüklü miktarda parayı, FETÖ mensubu tutuklu örgüt üyelerinin birinci dereceden yakınlarına konuşmamaları için iki ile beş bin lira arasında paralar aktardığı iddia edilen Ayhan Z.'nin örgüt içerisinde halen vazifesi olan kişilere ise 40 bin liraya kadar maaş ödemeleri yaptığı bildirildi. İddialara göre; üç defa kod isim değiştiren Ayhan Z.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde "ByLock
" hesabındaki yazışmalara ulaşıldı. Ayhan Z.'nin ByLock yazışmaları içerisinde bulunan örgütsel yazışmalar dışında kişisel olduğu görülen dört yazışma da çıktı.