Harekâtta son aşama: Sosyal yardım planı

Zeytin
Dalı Harekâtı'nın 4'üncü ve son aşamasına geçildi. İlk 3 aşaması güvenliği sağlamaya yönelik olarak planlanan harekâtın, son aşaması sivil halka yönelik sosyal desteği kapsayacak. Mehmetçiğin teröristten temizlediği bölge yeniden inşa edilecek, hayat normale dönecek. 500 YATAKLI HASTANE
Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında, tüm bakanlıkların ilgili müsteşar yardımcıları ile koordinasyon toplantısında Afrin operasyonuna ilişkin sivil eylem planı için harekete geçildi. Afrin'de öncelik, gıda, giyim, barınma, sağlık, eğitim hizmetleri verilecek. Yıkılan kamusal alanlar yeniden inşa edilecek.
Afrin'de yerel meclis kurularak sivil ve sosyal ihtiyaçların tespitinde Afrin halkının temsilcileri karar verici olacak. Yerel meclisler aracılığı ile polis gücü ve adaleti sağlayacak yapılar oluşturulacak. Türkiye
polis gücü ile adliyelerin kurulması için destek verecek.
Bölgenin uzun süredir en çok göç alan merkezlerinden Afrin'in nüfusu son birkaç yılda 10 kat büyüdü. Yaklaşık 500 bin kişilik nüfus için 500 yataklı dev hastane yapılacak. Hastanenin yapılmasına kadar mevcut sağlık hizmeti veren binaların tadilatı yapılarak acil sağlık hizmetleri giderilecek. Ayrıca sahra çadır hastaneleriyle de bulaşıcı hastalıklara ilişkin tarama ve tedaviler gerçekleştirilecek.
Uzun süredir çatışmalar ve terör ortamından dolayı eğitim faaliyetinin yürütülemediği Afrin'de eğitim yeniden başlayacak. Mevcut okulların tadilatı yapılarak, kitap ve kırtasiye ihtiyaçları giderilecek. Suriyeli öğretmenler görevlendirilecek. Yeni eğitim öğretim döneminde bölgedeki tüm öğrenciler okula başlayacak.