Hulusi Akar: Afrin halkı evlerine dönüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Zeytin Dalı
Harekatı'nın 62. gününde Suriye sınırında incelemelerde bulundu. Kuvvet Komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı ile birlikte Kilis
bölgesindeki birliklerde incelemelerde bulunan Akar, ziyaret ettiği harekât merkezinde, devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi aldı. Harekât kapsamında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde, BM kararları doğrultusunda, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü belirten Akar, teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını söyledi. Operasyonlarda yaralanan 157 personel, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirten Akar, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz"dedi.