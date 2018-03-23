Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik başlatılan operasyonda yakalanan 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26'sı muvazzaf 33 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, ikisi ihraç, ikisi emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.