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’a operasyon...

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Kuzey Irak’a operasyon...
Kuzey Irak'taki Hakurk ve Gara bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e yükseldi.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca başlatılan operasyona, F-16 savaş uçakları da destek veriyor. Dün de 'ta Hakurk Kani Rash bölgesinde, sınır hattındaki birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 14 terörist, İHA'larca tespit edilerek hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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Kuzey Irak’a operasyon...
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