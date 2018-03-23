Kuzey Irak’a operasyon...

Kuzey
Irak'taki Hakurk ve Gara bölgesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e yükseldi.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca başlatılan operasyona, F-16 savaş uçakları da destek veriyor. Dün de Kuzey Irak
'ta Hakurk Kani Rash bölgesinde, sınır hattındaki birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 14 terörist, İHA'larca tespit edilerek hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.