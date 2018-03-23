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’e sızmak için özel evler kuruldu”

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
“MİT’e sızmak için özel evler kuruldu”
'da 2009-2014 arasında 'nün ev abiliği ve küçük bölge imamlığı yapan, gözaltına alındıktan sonra ise itirafçı olan Ali kod adlı mahrem abi, örgütün 'e sızdıracağı üyelerini 'da kiralanan ve 3'er kişinin kaldığı özel hücre evlerinde topladıklarını anlattı. Kendilerini MİT sınavlarına hazırlayan örgüt yöneticilerini de ifşa eden itirafçı, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce hiç görmediğimiz örgüt yöneticisi, bize 'Elinizdeki tüm işleri bırakın ve İngilizce çalışın, sizi MİT sınavlarına hazırlayacağız' dedi. Bizi Konya'dan alıp, Ankara Eryaman'daki bir eve yerleştirdiler. Evin elektrik, su gibi aboneliklerini adımıza yaptırdık. Evden hiç çıkmadan, belletmenlerce sürekli sınavlara hazırlanıyorduk. Ramazan Bayramı'nda gizlilik tedbirlerine uymak için memleketlerimize gönderildik. Daha sonra evde kalanları ayırıp yine Ankara'da farklı adreslere yerleştirdiler. Bizimle görüşen örgüt abisi, FETÖ bağlantısı olmayan bir derneğe de abone olmamızı istedi."
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