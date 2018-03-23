‘Orada saklanan askerler yeminine ihanet etmiştir’

15 Temmuz
darbe girişiminde 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ifade veren gazi Albay Mahmut Pınarbaşı, darbenin FETÖ
'cülerce yapıldığını anlayınca eşofmanıyla köprüye gittiğini söyledi. PALET ASFALTTAYSA
Pınarbaşı, beylik silahını ve asker kimliğimi bir poşete koyarak köprüye gittiğini belirterek, "Bacağımdan yaralandım. Millet öldürülürken saklanan insan, askerlik yeminine ihanet etmiştir. Asker o zaman ölmeyecek de ne zaman ölecek? Her muvazzaf asker bilir ki tankın paleti asfalta değiyorsa bu bir darbedir" diye konuştu.