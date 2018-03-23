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Şehit ateşi 'a düştü

'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan 'un memleketi 'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 06:59
Şehit ateşi Samsun'a düştü

'dan saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra 'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu 'un şehadet haberi 'daki ailesine bildirildi. Evli 1 çocuk babası olan Üsteğmen Yasin Boy'un acı haberi, babası Ayhan Ramazan ve annesi Güllü Boy'ya ziyarette oldukları Kavak ilçesinde ilçe protokolü ve askerler tarafından verildi. Boy çifti, çocuklarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin İlkadım ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehitin 2 erkek kardeşinin daha olduğu öğrenilirken, çocuğunun ve eşi Çağla Boy'un Nevşehir'de yaşadığı öğrenildi.

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Şehit ateşi Samsun'a düştü
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