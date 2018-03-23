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Şehit Pilot Üsteğmen, 'den uğurlandı

'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:28
Şehit Pilot Üsteğmen, Nevşehir'den uğurlandı

Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Hava Tuğgerneral Ercan Teke, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, şehit Yasin Boy'un eşi Çağla Boy, oğlu ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı. ,


Şehidin cenazesi daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında askeri nakliye uçağına konuldu. Ardından askeri uçak, Adana'ya gitti.
Şehit pilotun cenazesinin, Adana'daki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacağı belirtildi.
Öte yandan, 'den gelen kaza kırım ekibinin kazayla ilgili incelemelerini sürdüreceği belirtildi.

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Şehit Pilot Üsteğmen, Nevşehir'den uğurlandı
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