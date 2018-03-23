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Son dakika: Dışişleri'nden flaş açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ile arasındaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 11:40
Son dakika: Dışişleri'nden flaş Münbiç açıklaması

, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta 'ye gidebileceğini söyledi. görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

PATRİOTLAR İÇİN GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

Dışişleri Sözcüsü, 'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

BAĞDAT YÖNETİMİ İLE TEMASTAYIZ

Sözcü, 'a yönelik olası bir operasyon için yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, 'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

ALMANYA'YA 2 NOTA VERDİK TAKİPÇİSİYİZ

Dışişleri Sözcüsü, 'da camilere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "İki nota verdik, takipçisiyiz." dedi.

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Son dakika: Dışişleri'nden flaş Münbiç açıklaması
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