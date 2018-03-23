Son dakika: Dışişleri'nden flaş Münbiç açıklaması

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.



PATRİOTLAR İÇİN GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.



BAĞDAT YÖNETİMİ İLE TEMASTAYIZ

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.



ALMANYA'YA 2 NOTA VERDİK TAKİPÇİSİYİZ



Dışişleri Sözcüsü, Almanya'da camilere gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "İki nota verdik, takipçisiyiz." dedi.