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: 'da operasyonu

haberi...Terör örgütüne yönelik operasyonda, 13'ü 14 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:06
Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 13'ü 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin 9 ilçede, 9 adrese düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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