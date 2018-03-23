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Vekil gelin adayının ricası: Çiçek yerine Afrin bağışı

Meclis’te tanıştığı bürokrat ile gelecek hafta dünya evine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davetlilerin çiçek göndermek yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmasını istedi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:06
Vekil gelin adayının ricası: Çiçek yerine Afrin bağışı

ŞEHİTLERİN ANISINA

Benli, partili arkadaşlarını nikâhına davet etti. Fatma Benli ile , 29 Mart Perşembe akşamı Ankara'da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çiftin şahitliğini yapması bekleniyor. Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, "Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız" denildi.

Hürriyet'in haberine göre; davetiyenin altına özel bir not düşen çift, davetlilere, "Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması rica olunur" mesajı iletti ve vakfın IBAN numarasına yer verdi.

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Vekil gelin adayının ricası: Çiçek yerine Afrin bağışı
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