Vekil gelin adayının ricası: Çiçek yerine Afrin bağışı

ŞEHİTLERİN ANISINA

Benli, partili arkadaşlarını nikâhına davet etti. Fatma Benli ile Uğur Yalçın, 29 Mart Perşembe akşamı Ankara'da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çiftin şahitliğini yapması bekleniyor. Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, "Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız" denildi.

Hürriyet'in haberine göre; davetiyenin altına özel bir not düşen çift, davetlilere, "Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması rica olunur" mesajı iletti ve vakfın IBAN numarasına yer verdi.