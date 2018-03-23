Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Güldalı mevkiinde bulunan 2 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 104,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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