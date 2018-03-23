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'da 104 kilo eroin ele geçirildi

'nin ilçesindeki 2 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada 104,5 kilogram eroin ele geçirildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 14:51
Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince " veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, ilçesi Güldalı mevkiinde bulunan 2 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramada, 104,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslardan biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Yüksekova'da 104 kilo eroin ele geçirildi
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