ABD yanlışlarına rağmen hâlâ müttefikimizdir

Başbakan Binali Yıldırım
, cuma namazını kıldığı Cebeci Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Yıldırım, özetle şunları söyledi: S-400 MANİ DEĞİL:
(ABD
'nin Türkiye
'ye Patriot
savunma sistemiyle ilgili teklif vereceği) NATO
'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. ABD, Suriye
bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400
'lerin alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminden müstakil bir savunma sistemidir. Türkiye bu konuda kararını zaten vermiştir. Bu, Patriot ve diğer savunma sistemiyle ilgili talebi ve düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor. OPERASYON HAKKIMIZ SAKLI:
(Kuzey Irak
'a askeri operasyon) Tehdit nerede görülürse gerekli operasyonu yapma hakkımız saklıdır.