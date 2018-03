Başbakan Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz

Başbakan Binali Yıldırım'a, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirilen Akademik Ödül töreninde fahri doktora ünvanı verildi. Konuşmasında Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Yıldırım, "Terörün doğusu batısı olmaz" dedi.





Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirilen fahri doktora törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Üniversite Rektörü Tamer Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filmi izlendi. Doktora tevcihi için ilgili senato kararının okunmasının ardından cübbe giyen başbakan Binali Yıldırım, doktoro ünvanı için teşekkür ederek, "Bu ödül töreni dolayısıyla yaptığı bilimsel çalışmalarla ülkemize değer kazandıran herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için taş üstüne taş koyan herkesin başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Bilgi üreterek teknoloji geliştirerek marka ve patent oluşturarak özgün tasarımlar yaparak ülkemizi bir adım daha öne çıkaran her vatandaşımız her insanımız başımızın tacıdır. Türkiye bu idealist çalışkan insanlarla yükseliyor inşallah daha da yükselecek. Hasan kalyoncu üniversitesi gibi genç üniversitelerimizin ziyaret etmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Bu ziyaretlerde ülkemize yeni üniversiteler kazandırmak için aldığımız kararların yaptığımız uygulamaları ne kadar da faydalı olduğunu görme fırsatı buluyorum. Vakıf üniversitelerinde ilk. Onun içerisinde yerini almış ve patent başvurusu endüstri ve işbirliği öğretim görevlerini yayın sayıları bakımından oldukça çarpıcı ilerlemeleri görüyoruz. Ülkemizin kalkınma ve ilerleme yolunda büyük mesafeler kat etmesi ve üniversitelerimizin büyük etkisi var. Üniversiteler tartışmasız evrensel kültür ve bilginin birleştiği yerlerdir. Ayrıca demokrasinin gelişmesinde güçlenmesinde de üniversitelerimizin çok önemli yeri vardır üniversite bilgi üretimi yol göstericiliği olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir, gelişme sürecini tamamlaması söz konusu değildir" dedi.

"TERÖRÜN DOĞUSU VE BATISI OLMAZ"

Yıldırım, üniversitelerin önemine de değinerek, üniversite sanayi işbirliğine dikkat çekti. Türk üniversitelerinin yapılan başarılı çalışmaların akademik çalışma konusu yapılarak, sadece lafını yapan, sorumluluk almayan ülkelere de anlatılması gerektiğini kaydetti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirenlere de cevap veren Yıldırım, "Maalesef Türkiye bölgede en fazla yük alan en fazla bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Kim tarafından hiç burada zerre kadar almayan, sorumluluk almayan hiçbir bedel ödemeyenler. Bol bol Türkiye'ye eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı eleştiriyorlar. Zeytin Dalını eleştiriyorlar. Niye eleştiriyorlar? Çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK YPG PYD vesaire bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü bunların propagandalarını üstlenmiş vaziyetler. Bölgede istikrarı getirmek, bölgede barışı getirmenin yolu terör örgütleriyle iş tutmaktan mı geçiyor? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Ama Türkiye bunu da yaşadı. Baktılar ki bu konuda zerre kadar taviz yok. İşin ucunda memleket meselesi olursa güvenlik olursa, hudut güvenliği olursa, vatandaşın can ve mal güvenliği olursa gerisi teferruat. Arkasında şu ülke vardır, bu ülke vardır, bizim için hiç fark etmez. Efendim Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, öyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör bu topraklardan kökü kazanınca ne kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken neyse onu da yapacağız. Kim varsa arkasında bildiğini yanına koymasın bu kadar açık. Çünkü bizim en büyük gücümüz milletimiz. Afrin Harekatı oldu, sokaklar kaynadı. Herkes evine gitmiş yediden yetmişe kadını erkeği, çoluğu çocuğu işte. Bu vatan sevgisi millet sevgisidir bu istiklal özlemi başka milletlerde yok. Bu bayrak sevgisi bizden başka kimse de yok. Bütün ideolojiler bir kenara bırakılıyor, memleket meselesinde herkes aynı dilden konuşmaya başlıyor.Bunu bizim muhafaza etmemiz lazım. Bunun için gayret ediyoruz amacımız bu yoksa kimseyle bir husumetimiz yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN MERKEZİ TÜRKİYE"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin yüksek potansiyeli ve son derece zengin topraklara sahip bir ülke olduğunu ifade ederken jeopolitik olarak da çok merkezi bir halde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dünyanın merkezi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Herkes ülkesini sever her ulus topraklarını sever ve herkes ülkesini önemser. Bunda bir yanlış yok. Kime sorsanız dünyanın merkezinde kendi ülkeleri olduğunu söyler, bu da yanlış değil. Çünkü dünya bir küre, parmağını nereye koyarsan orası merkez. Ama merkez olmaktan merkez olmaya fark var. Avustralya, o da diyor, biz dünyanın merkezindeyiz. Ama ülkenin bir ucundan bir ucuna 8 saatte gidiyorsun. Türkiye'den 3 saat uçuşla 56 ülkeye varıyoruz. İşte merkez bu. Doğu ile batının medeniyetlerin, dinlerim buluştuğu yer. Yıllar boyunca İpek Yolu Baharat yolu diye tanımlanan zenginliklerin ister doğudan batıya doğru ister batıdan doğuya doğru hicret ettiği her zaman her güzergahta geçirdiği yer burası, bu topraklar" ifadelerini kullandı.

"ORTAÖĞRETİM VE LİSELERDEN ÇIKAN HERKES ÜNİVERSİTEYE GİREBİLECEK"

Yıldırım, artık Türkiye'de ortaoğretim ve liselerden çıkan herkesin üniversiteye girebileceğini belirterek, "Türkiye 16 yılda üniversiteye erişimde dünyada 2'nci sıraya yükseldi. Bu çok önemli bir gelişme. Bugün ortaöğretimde liseliler de çıkan herkes üniversiteye girebilecek. Geçmişten gelen, birikimleri saymazsak, kısa bir süre içerisinde üniversitelerimizin kurulu kapasitesi, lise mezunlarımızdan daha fazla olacak. Bunu burada ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

ÜNİVERSİTELERE YABANCI ÖĞRENCİ ÇAĞRISI

Binali Yıldırım, tüm üniversitelere yurt dışından öğrenci getirilmesi için çağrıda bulunarak, "Onun için yurt dışından öğrenci getirmenin önemine ben de vurgu yapmak istiyorum. Bugün maalesef üniversitelerimizin toplam kapasitesi 7 milyonu aşan öğrencisinin yanında yüzde yirmi bir yabancı öğrenecek olacağını düşünürsek, bir buçuk milyona yakın yabancı öğrencimiz olması lazım. Ancak bunun onda biri kadar var. En fazla 151 öğrenci var. Demek ki bu anlamda öğrencilerimiz üniversitelerimiz özellikle çeşitli ülkelerden öğrenci cezbedecek getirecek, daha fazla faaliyet içerisine girmesi lazım. Bunu bir kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Buraya gelecek ek her öğrenci tahsil hayatı boyunca Türkiye'yi tanıyacak Türk insanı tanıyacak ve ömrü boyunca da memleketinde bizim memleketimizi anlatacak Türkiye'ye karşı zihninde yaşamında verdiği kararlarda özel bir anlamı olacak" dedi.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ EN FAZLA TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'den Kafkaslara kadar Müslümanların yaşadığı coğrafyadaki tüm gelişmelerin diğer ülkelerden daha çok Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirterek, "Türkiye Suriye Suriye'nin geleceğini herkesten çok Türkiye'ye ilgili Irak'ın geleceği herkesten çok Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yine Kafkasların geleceği her ülkeden daha fazla Türkiye'nin Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ortadoğu'nun geleceği Türkiye ilgilendiriyor. Dışarıdan gelenler geliyorlar, ortalığı karıştırıyorlar. Birçok sivil hayatını kaybediyor. Binalar, şehirler talip oluyor, tarumar oluyor. Sonra da çekip gidiyorlar. 2003 işgalinin gerekçesi neydi? Kimyasal silah da, bilmem neydi? Onun olmadığı da bugün ortaya çıktı. Ama bir milyon masum insan yok oldu hayatı söndü. İşte şimdi tekrar Suriye'de yaşananlar onu milyondan fazla insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı, üç buçuk milyon biz de. 7 yıldır misafir yükü çekiyoruz. Onun için bölgede bir söz söyleyeceksin, bölgenin geleceğine karar vereceksin. Burada en önce sözü söyleyecek, kararının arkasında olacak ülke Türkiye'dir. Türkiye'de bugün bunu yapıyor iki tane süper gücün arasında devreye girdi. Ben de buradayım kardeşim dedi. Bana rağmen burada hesap yapamazsınız, kitap yapamazsınız, gelecek planları kuramazsınız. Fırat kalkanı, Zeytin dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planla yapamaz. Bu harekatlardan, operasyonlardan ortaya çıkan gerçek budur. Tabii bu başarının arkasında milletin duası ve desteği vardır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım, 3 akademisyene ödülünü vererek, salondan ayrıldı.