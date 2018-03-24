Batman’da hain pusu: 1 şehit

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında bulunan Mava bölgesinde yürütülen operasyonda dün öğle saatlerinde PKK'lı bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan (43) şehit düştü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın, acı haberi Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan annesine ulaştı. Şehidin 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazisinin, öğle namazında Kalemkırdı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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