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’da hain pusu: 1 şehit

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Batman’da hain pusu: 1 şehit

'ın Gercüş ilçesi kırsalında bulunan Mava bölgesinde yürütülen operasyonda dün öğle saatlerinde 'lı bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, Jandarma Bülent Doğan (43) şehit düştü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehit Uzman 'ın, acı haberi Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan annesine ulaştı. Şehidin 21 yıllık uzman çavuş olduğu, evli ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazisinin, öğle namazında Kalemkırdı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Batman’da hain pusu: 1 şehit
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