‘Darbe millete karşı yapıldı’

Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu FETÖ
'cülerin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası
'nda sonlara yaklaşılırken, davaya bakan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i müdahil ve müşteki olarak dinleyip şikâyetlerini aldı. Genelkurmay Çatı Davası'nda "müdahil" olarak ifade veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'cü darbecilerin kendisini derdest etmesi sırasında panik butonuna basıp basmadığı sorusuna, "Darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetine ve milletimize karşı yapıldı, şahsi düşünce aklımdan bile geçmedi" yanıtını verdi. Akar, kışlalardan çıkışın yasaklanması emrinin de pratikte bir yararı olmadığını ifade etti. FETÖ'cü darbecilerin derdest ettiği dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de mahkemeye aktardığı beyanlarında kalkışma gününde olanları özetledi. AKIN ÖZTÜRK YALVARDI
Güler darbe girişiminin başarısız olmasından sonra darbeci Akın Öztürk'ün, kalkışmaya girişenlerin teslim olmaya karar verdiklerini söylediğini belirterek, "Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bir ekip geldi. Beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak 'ben de sizinle geleyim' dedi... Akıncı Üssü'nden ayrıldık. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Akın Öztürk ile havacı general arkadaşları bıraktık" dedi.