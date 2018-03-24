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İki kahramanın naaşına ulaşıldı

Giriş Tarihi: 24.3.2018
İki kahramanın naaşına ulaşıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerine ulaşıldı. Şehit Usta'nın naaşı dün memleketi 'ya, şehit Muratdağı'nın naaşı da memleketi 'ye getirildi. İki kahraman, bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Bu arada Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları, şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Çankaya'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

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İki kahramanın naaşına ulaşıldı
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