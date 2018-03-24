İki kahramanın naaşına ulaşıldı

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Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerine ulaşıldı. Şehit Usta'nın naaşı dün memleketi Ankara
'ya, şehit Muratdağı'nın naaşı da memleketi Kayseri
'ye getirildi. İki kahraman, bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ile kuvvet komutanları, şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Çankaya'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.