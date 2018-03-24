On binlerden Şehitlere veda

4 KUŞAĞIN GURURU HATAY
: Afrin'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral (23) için memleketi Hatay'da Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Demiral'ın cenazesinde 4 kuşak örnek bir tavır sergilendi. Anne Döne Demiral tabutun başında "Ağlamayacağım. Vatan sağ olsun" dedi. Şehidin babası Mustafa Sami dimdik "Ne mutlu bana ki şehit babası oldum" derken şehidin dedesi Kore Gazisi İhsan Demiral madalyalarını takarak, şehidin 5 yaşındaki kardeşi Kerem ise asker üniforması giyip, ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldığı cenazede şehidin asker olan diğer kardeşi de vardı. ŞEHİT OĞLUNU SON KEZ FOTOĞRAFINDAN ÖPTÜ TOKAT:
Zeytin Dalı Harekatı 'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat
'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. Turhal Belediyesi önünde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Naciye, babası Şahin ve ağabeyi Hüseyin Güllü, Türk bayraklı tabutu öptü. Bekar olan şehit Güllü'nün cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi. Şehit Güllü'nün 3 gün önce Tokat'ta ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. KONYA TERÖRE LANET OKUDU KONYA: B
itlis'te PKK'lıların araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş
Şükrü Çakar (36), Konya
'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çakar için Doğanhisar ilçesinde düzenlenen törende anne Emine ve baba Abdullah Çakar
tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, baba Abdullah Çakar'a taziyelerini iletti. Çakar'ın cenazesi, Deştiğin Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, onbinler katıldı. Teröre lanet sloganları atıldı. İki çocuk babası Çakar'ın kızı babasına son kez bir yakınının kucağında baktı. 'KARDEŞİM KAHRAMANDI' SAMSUN:
Nevşehir'de düşen F-16'da şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un (32) cenazesi Samsun
'da toprağa verildi. Şehit ağabeyi Rasim Boy, "Kardeşim uçak köyün üzerine düşmesin diye canını kahramanca feda etti" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katıldığı törende şehidin eşi Çağla Boy, gözyaşı döktü. Şehit pilotun 4 yaşındaki oğlu Meriç, babasına bir yakınının kucağında veda etti. Boy, Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. 'ASKER VATAN İÇİN ÖLÜR' BURDUR:
Afrin şehidi Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan (22), Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı. 20 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan'ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etti. Sosyal medya hesabına 'Asker vatan için ölür' yazdığı öğrenilen şehit Hacısarılar Şehitliği'ne defnedildi.