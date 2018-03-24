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Şehit Doğan, törenle uğurlandı

'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Bülent Doğan'ın (47) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 14:55
Şehit Uzman Çavuş Doğan, törenle uğurlandı

Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Bülent Doğan için İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit Doğan'ın cenazesi, fırtına nedeniyle uçak kalkmadığı için karayolu ile 'a uğurlandı.
Aslen Kayserili olan evli ve bir çocuk babası şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan, ailesinin yaşadığı Adana'da toprağa verilecek.

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Şehit Uzman Çavuş Doğan, törenle uğurlandı
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