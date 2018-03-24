Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Van'da terör operasyonu

Son Dakika Haberi: 'da terör operasyonu

Son dakika haberi... Çaldıran ilçesinde terör örgütü / adına silah sattıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı, 9 silah ile bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:31
Son Dakika Haberi: Van'da terör operasyonu

'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü / adına silah sattıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Evciler Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK adına uzun namlulu silah satılarak örgüte finans sağlandığı şüphesiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda iki AK-47 piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve hücum yeleği ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Van'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN