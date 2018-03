Trump’a da Putin’e de dedim ki... Geldiğimiz noktadan geri adım atmayız

MACRON'A

AFRİN

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti 'nin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu ilçe kongrelerinde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye 'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi. Devam edeceğiz. Çanakkale ruhu bu topraklarda dimdik ayakta. Bizler kenetlendikçe Türkiye 'yi hedeflerine ulaşmaktan kimse alıkoyamaz.Geçen hafta Diyarbakır 'daydım. Bütün o binaları yıktık, oralarda yepyeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz Suriçi'nde. Onlar sakalımızı tıraş etti biz onların kollarını kestik.(Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı) Buraya da artık geri dönüş başladı. Kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler. Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır, dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık dedik.Noktayı koyduk, ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.'Bir gece ansızın Afrin'e girebiliriz' dedik ve girdik. Şu an itibariyle Afrin ve Sincar'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu.(AB ülkelerinin 'rahatsızız' tavrı) Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşı... Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanı yok. Türkiye husumeti dışında kıllarını kıpırdatmazlar.AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı yapması hasımları çıldırtıyor. Bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık. Ama aynı el, yumruk olup üzerimize geliyorsa ona da karşılık vermeyi biliriz.Türkiye'nin Afrin operasyonundan herkesin rahatsız olma hakkı olabilir ama bu ülkenin ekmeğini, suyunu içen hiç kimsenin böyle bir hakkı yok.Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kaliteli bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite...' Tamam da bu üniversite içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra, bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da... Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacağız. Bu da böyle biline.CHP'ninGenel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar.'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kesim, aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Fransa'da dün yaşanan ve can kayıpları ile sonuçlanan rehin alma eylemi nedeniyle Macron'a taziyelerini ileten Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu. Erdoğan, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı görüşmede dile getirdi. Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etmek için Afrin'i terör unsurlarından arındırdığını belirten Erdoğan, oradaki sivil halka huzur ortamı sağlandığını vurguladı. Erdoğan, Doğu Akdeniz 'deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili ise Türkiye ve KKTC'nin meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti. Pazartesi yapılacak Türkiye-AB Liderleri Zirvesi'ne de değinen Erdoğan, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini kaydetti.