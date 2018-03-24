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Trump’ın yeni danışmanından YPG itirafı...

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Trump’ın yeni danışmanından YPG itirafı...

Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton'un, bir hafta önce YGP ile 'nın ilişkili olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bolton, 14 Mart'ta kanalında, Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Bolton, ABD'nin müttefiki olan ile 'a karşı iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington'un net bir stratejisi olmamasına bağladı. John Bolton, ABD'nin YPG/ PKK'ya destek vermesini ise şu sözlerle değerlendirdi: "Trump yönetiminin devam ettirdiği, Obama'nın yetersiz stratejisinin bir parçası. Biz DEAŞ hilafetini yenmek için Kürtleri destekledik. Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu Kürt güçlerin Türkiye'nin on yıllardır mücadele ettiği bir grubun müttefiki olmasıydı."

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Trump’ın yeni danışmanından YPG itirafı...
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