Trump’ın yeni danışmanından YPG itirafı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton'un, bir hafta önce YGP ile PKK'nın ilişkili olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bolton, 14 Mart'ta Fox News kanalında, Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Bolton, ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye ile DEAŞ'a karşı iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington'un net bir stratejisi olmamasına bağladı. John Bolton, ABD'nin YPG/ PKK'ya destek vermesini ise şu sözlerle değerlendirdi: "Trump yönetiminin devam ettirdiği, Obama'nın yetersiz stratejisinin bir parçası. Biz DEAŞ hilafetini yenmek için Kürtleri destekledik. Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu Kürt güçlerin Türkiye'nin on yıllardır mücadele ettiği bir grubun müttefiki olmasıydı."

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