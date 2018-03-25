İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Metal yorgunluğu var bunu aşmamız lazım dedim. Elhamdülillah Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içine girdik. Buna Diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız?

Ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'yüzde 40 oy almazsak istifa ederim' demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık.

Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi hareket eden bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir siyasi parti değil, bu bir dava.





'EN YÜKSEK OY ORANLARIYLA TANIŞTIRACAĞIZ'



Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi hareket eden bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir siyasi parti değil, bu bir dava.

2019'da inşallah Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız, ümmetin milletin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla hedef almaya çalışıyor. Bunların 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak tartışma açtıklarını duydunuz mu? Bir ara gündemi Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Sonunda başardılar, ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Günlerce bu meseleyi konuştular. Ortaya karışık bir karara vardılar. Bir dönem bunlar, PYD/YPG terör örgütünü aklama seferberliğine çıkmışlardı.

Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini oraya koymuştur. Devlet dairelerinden kaldırıp İnönü'nün posterini yerleştirmiştir, posta pullarından da kaldırıp oraya da İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Gençler sizler de bunu bazı, onların izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli.

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