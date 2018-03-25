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Fransız : "Afrin hezimeti / için Sonun başlangıcı"

'nın önde gelen yayın kuruluşlarından gazetesi, /’nin Afrin’de yaşadığı hezimeti ‘Sonun başlangıcı’ olarak yorumladı. Fransa’nın önde gelen Fransız gazetesi Le Figaro 21 Mart 2018’te iki önemli habere yer verdi. Adriyen Jaulmez, haberinde “ Kürdistanı için sonun başlangıcı olan bir yenilgi: Afrin” başlığını kullanırken, Georges Maulbrunot ise "Batılılar tarafından terk edilen Kürtler" diye yazdı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 11:32
Fransız Le Figaro: Afrin hezimeti PKK/PYD için Sonun başlangıcı

Jaulmes yazısında şu tespitlerde bulundu: " için mengene daralıyor. Türk 'nun Afrin'i ele geçirmesi, Kürt Rojava'sı rüyası için sonun başlangıcı anlamına geliyor. Kürtlerin özerk bir bölge kurmalarına uygun koşullar yok olmak üzere".

"SURİYE AFRİN'DEN ÇIKIŞLARA İZİN VERMEDİ"

Jaulmes, / 'nin yenilgiye uğramasının başlıca sebebi olarak 'nın 'ye verdiği desteği satırlarına ekledi. Haberde, Rusya'nın ABD planını bozmak için harekete geçtiği vurgulandı. Jaulmes'in ayrıca hükümetinin de Afrin'den çıkışlara ve silah takviyesine izin vermediğini itiraf ederek, yönetimini suçlaması dikkat çekti. Jaulmes yazısını şu ifadelerle bitirdi: "Rojava'daki ABD güçleri Kürtlerin son garantisini oluşturuyor. Ancak belirsiz ve değişen dış politika öngörülemez vaziyette.'

BİR SONRAKİ HEDEF MÜNBİÇ

'nun ikinci haberinde konusu işlendi. Haberde, Afrin'i ele geçiren Türkiye'nin bir sonraki hedefinin Münbiç olduğu ve burada 200 Amerikan askeri olduğu hatırlatıldı. Haber şöyle devam etti:

"Münbiç Afrin değil. Afrin'in aksine nüfusun büyük çoğunluğu yüzde 75'i Arap. Yönetimde Araplarla Kürtler arasında sorunlar mevcut. Kürtlerin fazla seçenekleri yok, 2 bin Amerikan askerine güvenmek zorundalar. Fakat ABD müttefiki Türkiye ile ilişkilerinin daha kötüye gitmemesi için Türkler ile anlaşırsa Kürtler Münbiç'ten de kovulacaktır. Kürtler bu senaryoyu yaşamamak Şam'a sığınmak isteyebilirler."

ÖSO Menbiç için hazır durumda

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Fransız Le Figaro: "Afrin hezimeti PKK/PYD için Sonun başlangıcı"
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