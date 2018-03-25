Fransız Le Figaro: "Afrin hezimeti PKK/PYD için Sonun başlangıcı"

Jaulmes yazısında şu tespitlerde bulundu: "YPG için mengene daralıyor. Türk Ordusu'nun Afrin'i ele geçirmesi, Kürt Rojava'sı rüyası için sonun başlangıcı anlamına geliyor. Kürtlerin özerk bir bölge kurmalarına uygun koşullar yok olmak üzere".

"SURİYE AFRİN'DEN ÇIKIŞLARA İZİN VERMEDİ"



Jaulmes, PKK / PYD'nin yenilgiye uğramasının başlıca sebebi olarak Rusya'nın Türkiye'ye verdiği desteği satırlarına ekledi. Haberde, Rusya'nın ABD planını bozmak için harekete geçtiği vurgulandı. Jaulmes'in ayrıca Suriye hükümetinin de Afrin'den çıkışlara ve silah takviyesine izin vermediğini itiraf ederek, Şam yönetimini suçlaması dikkat çekti. Jaulmes yazısını şu ifadelerle bitirdi: "Rojava'daki ABD güçleri Kürtlerin son garantisini oluşturuyor. Ancak belirsiz ve değişen dış politika öngörülemez vaziyette.'

BİR SONRAKİ HEDEF MÜNBİÇ

Le Figaro'nun ikinci haberinde Münbiç konusu işlendi. Haberde, Afrin'i ele geçiren Türkiye'nin bir sonraki hedefinin Münbiç olduğu ve burada 200 Amerikan askeri olduğu hatırlatıldı. Haber şöyle devam etti:



"Münbiç Afrin değil. Afrin'in aksine nüfusun büyük çoğunluğu yüzde 75'i Arap. Yönetimde Araplarla Kürtler arasında sorunlar mevcut. Kürtlerin fazla seçenekleri yok, 2 bin Amerikan askerine güvenmek zorundalar. Fakat ABD müttefiki Türkiye ile ilişkilerinin daha kötüye gitmemesi için Türkler ile anlaşırsa Kürtler Münbiç'ten de kovulacaktır. Kürtler bu senaryoyu yaşamamak Şam'a sığınmak isteyebilirler."