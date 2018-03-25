Güney Kore'de feribot kazası: 192 kişi...

AP ajansının Güney Kore sahil güvenlik yetkililerinden aktardığına göre ülkenin güneybatı kıyısı açıklarında seyreden bir feribot kayalıklara çarptı, feribotta 192 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bir yetkili de yolcuların kurtarılma şansının yüksek olduğunu çünkü feribotun batmakta olduğuna dair bir emare olmadığını söyledi.

Güney Kore'de 2014'te yaşanan Sewol gemisi faciasında çoğu lise öğrencisi en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülkenin en büyük gemi kazası olarak tarihe geçmiş ve ülkede infial yaratmıştı.