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'de feribot sı: 192 kişi...

yetkilileri, ülkenin güneybatısı açıklarında kayalıklara çarpan bir feribottaki 192 kişinin kurtarılmaya çalışıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 12:41
Güney Kore'de feribot kazası: 192 kişi...

AP ajansının yetkililerinden aktardığına göre ülkenin güneybatı kıyısı açıklarında seyreden bir feribot kayalıklara çarptı, feribotta 192 kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bir yetkili de yolcuların kurtarılma şansının yüksek olduğunu çünkü feribotun batmakta olduğuna dair bir emare olmadığını söyledi.

Güney Kore'de 2014'te yaşanan Sewol gemisi faciasında çoğu lise öğrencisi en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, olay ülkenin en büyük gemi sı olarak tarihe geçmiş ve ülkede infial yaratmıştı.

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Güney Kore'de feribot kazası: 192 kişi...
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