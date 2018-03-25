Hainlerin bomba tuzakları imha edildi

MAYIN VE BOMBA TEMİZLEMESİ DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen Afrin'de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine sarılarak teşekkür etti.