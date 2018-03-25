Hainlerin bomba tuzakları imha edildi

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda Afrin ve bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından birçok el yapımı bombalarla tuzaklar kurulmuş. TSK'nın bomba uzmanları büyük bir titizlikle tuzaklanan bu bombaları imha etmeye devam ediyor. TSK tarafından yeni görüntüler yayınlandı.
Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:14
MAYIN VE BOMBA TEMİZLEMESİ DEVAM EDİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen Afrin'de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine sarılarak teşekkür etti.