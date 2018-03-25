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Hainlerin bomba tuzakları imha edildi

'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda ve bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından birçok el yapımı bombalarla tuzaklar kurulmuş. TSK'nın bomba uzmanları büyük bir titizlikle tuzaklanan bu bombaları imha etmeye devam ediyor. TSK tarafından yeni görüntüler yayınlandı.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:14
Hainlerin bomba tuzakları imha edildi

MAYIN VE BOMBA TEMİZLEMESİ DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen 'de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine sarılarak teşekkür etti.

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Hainlerin bomba tuzakları imha edildi
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