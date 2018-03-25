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saldırganına STK’lar tepki gösterdi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Metro saldırganına STK’lar tepki gösterdi

'da bindiği asansörde, başörtülü olduğu için yanındaki bayana tüküren ve "yobaz" diyerek hakaret eden saldırgan, dün sivil toplum kuruluşlarının katıldığı eylemle protesto edildi. Enerji sendikası üyesi Ömer Pehlivan'ın eşine yapılan saldırı Bostancı girişinde protesto edildi. Enerji İs Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, AK Partı ilçe Başkanı Neslihan Yurdagül ve mağdurlardan Dilara Yiğit de protestoya katıldı. 12 Mart'ta metrosunda kameralarca kaydedilen olay sonrası gözaltına alınan saldırgan Atınç Manap, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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Metro saldırganına STK’lar tepki gösterdi
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