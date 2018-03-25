Metro saldırganına STK’lar tepki gösterdi

İstanbul'da bindiği asansörde, başörtülü olduğu için yanındaki bayana tüküren ve "yobaz" diyerek hakaret eden saldırgan, dün sivil toplum kuruluşlarının katıldığı eylemle protesto edildi. Enerji sendikası üyesi Ömer Pehlivan'ın eşine yapılan saldırı Bostancı Metro girişinde protesto edildi. Enerji İs Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, AK Partı Ataşehir ilçe Başkanı Neslihan Yurdagül ve mağdurlardan Dilara Yiğit de protestoya katıldı. 12 Mart'ta İstanbul Kadıköy metrosunda kameralarca kaydedilen olay sonrası gözaltına alınan saldırgan Atınç Manap, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

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