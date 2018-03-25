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’nin ‘A takımı’ belli oldu

Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu () ve Merkez (MDK) üyeleri ile ’in anıt mezarını ziyaret etti. Genel Başkanı Bahçeli, mezara karanfil bıraktı.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
MHP’nin ‘A takımı’ belli oldu

'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı. MHP Genel Başkanı olağan kongrenin ardından parti vitrinini yenileyerek yeni Başkanlık Divanını belirledi. 15 kişilik Başkanlık Divanı'nın 7 üyesi yeni isimlerden oluştu. MHP 12. Olağan Kongresi'nde geçen hafta seçilen Merkez Yürütme Kurulu () ve Merkez (MDK) üyeleri dün Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk kez bir araya geldi. MYK yaptı. Yeni MYK ve MDK üyelerinin ilk adresi Anıtkabir oldu. Anıtkabir'in ardından 'in kabrini ziyaret eden üyeler öğleden sonra Genel Merkez'de Bahçeli başkanlığında toplandı ve Başkanlık Divanı'nı belirledi. MHP'nin yeni Başkanlık Divanı şöyle:

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI:
Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan.

GENEL SEKRETER: İsmet Büyükataman. GENEL SEKRETER YARDIMCILARI: Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya.

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MHP’nin ‘A takımı’ belli oldu
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