Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Antalya'da büyük operasyon

Son dakika: 'da büyük operasyon

Son dakika haberi...Ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'da 191 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:48
Son dakika: Antalya'da büyük operasyon

Başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere arama kararı alınan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonun Antalya ayağında 283 polis 114 ekiple görev yaptı. İl genelinde aranan 361 şahsa yönelik yapılan ve iki gün süren çalışma sonunda haklarında hapis cezaları ile aranan 101 şahıs ile "/ Terörü Örgütü Propagandası" yapmak suçundan aranan 2 şahıs ve çeşitli suçlardan ifade almaya yönelik aranan 88 kişi olmak üzere toplam 191 şahıs yakalandı.

Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 63 kişi tutuklandı.

Son Dakika Haberi: Van'da terör operasyonu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Antalya'da büyük operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN