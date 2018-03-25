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Türkiye- Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı

'ın Varna şehrindeki 'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği () Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 20:52
Türkiye-AB Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı
'ın kıyısında bulunan Varna şehri yakınlarındaki tarihi 'nda yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği () Zirvesi öncesinde Varna'da güvenlik önlemleri arttırıldı. 'ın AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğinde gerçekleştireceği görüşmeyi izlemek için yaklaşık 140 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı.

Yabancı gazeteciler için zirvenin yapılacağı Evksinograd Rezidansı'nda basın merkezi kuruldu. Dışişleri Bakanı 'nun ve ev sahibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ise bu akşam Varna'ya geldikleri bildirildi.
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Türkiye-AB Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı
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