Başbakan Binali Yıldırım dün Gaziantep'te partisinin gençlik kolları kongresine katıldı. İlk olarak Hasan Kalkoncu Üniversitesi'ndeki programa katılan Yıldırım ardından Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen İl Gençlik Kolları'nın kongresinde partililere seslendi. Gaziantep'in örnek olacak sayıda Suriyeli'ye kapısını açtığını belirten Yıldırım, "3.5 milyon kardeşimiz hayatını kurtarmak için evini yurdunu terk edip buraya geldi. Biz de kardeşlerimize kucak açtık, ekmeğimizi, aşımızı paylaştık. Siz size düşeni yaptınız. Bizim inancımızda insanlık var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Gaziantepliler olarak sizler 500 bine yakın mülteciye ev sahipliği yapıyorsunuz. Biz de bir yandan alçak terör örgütünü bu topraklardan atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz askerimiz, polisimiz korucumuzla birlikte top yekun bir mücadele yapıyoruz. Ve netice aldık" dedi.

"İŞİMİZ BİTMEDİ"

Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "İşimiz bitmedi. Dışarıdan Suriye'den, Irak'tan da ülkemizi tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece yurt içinden değil bulundukları yerde de inlerine girerek, yok etmeye azmettik. Bunun için işte Cerablus Rain El bab Azez bölgesi ve şimdi de Afrin'den bu alçak teröristleri temizledik. Sizlerin inancı sizlerin yüreği sayesinde kahraman Mehmetlerimiz destanlar yazdılar. Ve aradan Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizi zulümden kurtardılar. İşte biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Mesele memleket meseli olunca mesele bayrak olunca mesele istiklal olunca gerisi teferruattır diye bir milletiz. Seksen bir milyon hep bir yürek ülkemizin aydınlık yarınları için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

SANAYİCİLERLE BULUŞTU

Başbakan Yıldırım, akşam da Gaziantep Sanayi Odası'nda Mart Meclis Toplantısı'na katıldı, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi. Sanayiciliğin bir sevda işi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör sanayicilik. Sanayicilerimizin yaptığı büyük fedakarlık karşısında bizim daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

ŞEHİT EVİNE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in Gaziantep'te yaşayan ailesini ziyaret etti. Babası Ahmet Çelik ve annesi Elif Çelik'e taziye dileğinde bulunan Yıldırım, aileye Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Başbakan Yıldırım, ayrıca kendisini pankartla çaya davet eden Yusuf-Sahra Demirel çiftini de kırmadı ve evlerini ziyaret etti.