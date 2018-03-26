Bodrum’da zehir tacirlerine operasyon

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütlerine yönelik soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi.

TURİSTLER HEDEFTE

Yaz aylarında nüfusu bir milyonu aşan Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da, özellikle tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri hedef tahtasına koyarak uyuşturucu madde satışı, fuhuş amaçlı insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konularında yer edinmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik birçok tutuklu kamu davası önceki aylarda açılmıştı.

Yeni dönem ile beraber Bodrum'a gelen turist sayısındaki artışla otel ve eğlence mekanlarının sezon açılışları öncesinde, Bodrum genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yoğun çalışma içinde olan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bu sabah erken saatlerden itibaren Başsavcılık talimatıyla Bodrum, Aydın ve İzmir'in ilçelerinde, 10 şüpheliye yönelik Sulh Ceza Hakimliği kararlarına dayalı olarak birçok farklı adreste yakalama ve arama çalışması başlattı.

10 GÖZALTI

Emniyet birimlerinin önceki projeli çalışmaları sonrası, Ocak ayında, haklarında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılan 20 uyuşturucu madde satıcısından sonra Aydın'dan edindikleri esrar ve sentetik uyuşturucu maddeleri Bodrum'da sattıkları belirlenen 10 zehir tacirinin de emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ileri ki günlerde adliyeye çıkarılacakları öğrenildi.