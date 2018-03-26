Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varna Havalimanı'na gelişinde Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Varna'ya geldi.