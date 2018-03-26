Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a geldi

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 14.50'de 'ın Varna şehrine geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Varna Havalimanı'na gelişinde Varna Valisi Stoyan Pasev, Varna Belediye Başkanı İvan Portnih, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Varna'ya geldi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan'a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN