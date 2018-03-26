Hilalin görüldüğü yerde umut var

TSK
'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemesinin ardından, Türkiye sivil halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatının normale dönmesi için de kolları sıvadı. Afrin kent merkezinin temizlenmesinin ardından mağdur sivillere sıcak yemek dağıtımı başlatan Türk Kızılayı
, su ve sağlık hizmeti ihtiyaçları için de çalışmalara başladı. Mehmetçiğin başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin kent merkezi temizlenerek bölge halkı rahat bir nefes alırken, Türkiye de sivil vatandaşların hayatının normale dönmesi için kaynaklarını seferber etti. BARAJ ONARILIYOR
Mehmetçiğin Afrin kent merkezine ilerlemesiyle sivil halka gıda ve sağlık paketi dağıtımı yapan Türk Kızılayı, Afrin kent merkezinin terörden arındırılmasının ardından mobil mutfaklar ve fırınlar kurarak sıcak yemek dağıtımına başladı. Bölge halkının düzenli su ihtiyacının sağlanması için de harekete geçildi. 17 Nisan Barajı'nın terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından DSİ çalışanları barajın tekrar işler hale gelmesi için çalışmalara başladı. Acil su ihtiyacının karşılanması için de bölge içerisine su kuyuları açılacak. Bunun yanı sıra şehir içerisinde terör örgütlerinin kurduğu tuzakların temizlenmesinin ardından sağlık merkezlerinde gerekli onarım yapılarak sağlık hizmeti en kısa sürede verilecek. Durumu acil olan yaralılar ise ambulanslarla Azez bölgesine sevk edilecek. ÖNCELİK GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık
şunları söyledi: "Sivil, masum insanlar tekrar hanelerine dönmek istiyorlar. Uzun süre hanelerinden, köylerinden, tarlalarından uzakta kaldılar. O insanların geri dönüşlerini kolaylaştırmak için, terör örgütünün baskılarından kurtulmuş sivil masum insanların hayatını kolaylaştırmak için, acılarını dindirmek için halkın desteğini bir aracı olarak oraya taşıyoruz. Elimizden geldiği kadar bölgeyi şenlendirmeye, hayatı normale döndürmeye gayret edeceğiz. Kızılay 150 yaşında, 150 yıldır şefkat nöbetinde. Hilalin, ay yıldızın görüldüğü yerde umut var, insanların güvenebileceği, sığınabileceği bir melce (sığınak) var. Son insanın acısını dindirene kadar çalışacağız." ŞEHİTLER TEPESİNE BAYRAK
Komandolar, 1 Mart'ta 9 askerin şehit oldugu Bilal köyü yakınlarındaki "1083 şehitler ölmez tepesi'ne, silah arkadaşlarının isminin yazıldığı bir tabela ve Türk bayrağı astı.