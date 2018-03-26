Kozmik marangoza 8 yıl 9 ay hapis

FETÖ
'nün 'Gebze Adliye Sorumlusu' marangoz Dursun Çalışkan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli
4. Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti, sanığın "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan beraatına, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Çalışkan'ın, kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ile de fotoğraflarını SABAH ortaya çıkarmıştı. Çalışkan'ın çok sayıda hâkim-savcı ile telefon trafiği ve irtibatı tespit edilmişti. Çalışkan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanmıştı.