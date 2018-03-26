Sakarya'daki darbe girişimi davası

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, özel hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi döneminde Adapazarı İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı R.F.K, tanık olarak dinlenildi.

O gece ilçedeki yol uygulamalarından sorumlu olduğunu, görevi bittikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yola çıktığını belirten R.F.K, "Yolda 1 zırhlı personel taşıyıcı ve 3 askeri aracın valiliğe doğru gittiğini gördüm, durumdan şüphelendim, peşlerine takıldık, onlardan önce valiliğe gittik. Valilik kavşağına geldiğimizde İl Emniyet Müdürü'nden 'Kalkışma var, engellemek için elimizden geleni yapacağız.' anonsu geldi. Valilik A Kapısı'na geldiğimizde askeri kalabalık vardı. Buradan B Kapısı'na gittim, içeri girmek, personelimi görmek istediğimi söyledim, bir astsubay, 'Kontrol artık bizde, personelin görevinin başında, içeri giremezsin, uzaklaşın buradan.' dedi." diye konuştu.

TANIKTAN İTİRAFLAR

Tanık R.F.K, daha sonra C Kapısı'na gittiğini, burada bir askeri unsur ve aracın olmadığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Buradan içeri girdim, Valilik kampüsü içerisindeki Yenikent Polis Merkezine gittim, polislere talimatlar verdim ve Valilik makam girişine gittim. Buradaki askeri unsurlardan talimat veren şahsa gittim ve 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedim. Bu şahıs, 'Biz emniyeti uyguluyoruz, zorluk çıkartmayın, durumumuzu anlayın ve buradan uzaklaşın.' dedi. Bir süre sonra A Kapısı'na gittiğimde vatandaşların, Valilik bahçesine girdiklerini, bazı vatandaşların askerlerin etrafını sarıp etkisiz hale getirdiklerini gördüm. Yenikent Polis Merkezi'ne geçtim, polislerin ve sivil insanlar askerleri içeri getiriyordu, sonra gözaltı işlemi yapıldı. O gece tanık olduğum hadiseler bunlardan ibarettir."

Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İsmail Öcal, Binbaşı Ali Şahin, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Üsteğmen Kayhan Demir ile 171 asker ve bir sivilin, "Anayasa'yı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürmek" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl altışar aydan 319'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş, erler ve bir sivilden oluşan 42 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 sanık hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığı belirtiliyor.

YARALANAN 19 VATANDAŞ DA MAHKEMEDE YER ALDI

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak bulunduğu iddianamede, Valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak yer alıyor.

Mahkeme heyeti, eski AK Parti Milletvekili Ali İnci, 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik ve polis memuru Abdullah Karabulut'un davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında aynı suçlardan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığından dosyalarının ayrılmasına ve bu mahkemelere gönderilmesine karar vermişti.