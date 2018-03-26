Şehidi, ikiz kızlarıyla 10 bin Afyonlu uğurladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü yakınlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 31 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 5 yaşındaki ikiz kızları Yağmur ve Nehir asker kıyafetiyle babalarına veda etti.

ANNENİN İKİNCİ EVLAT ACISI

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Büyük oğlunu da 10 yıl önce askerde geçirdiği hastalık nedeniyle kaybeden anne Cennet Çetin, "Ağabeyinin ömrü de senin olsaydı" diye ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Zeliha Çetin de, "Yetimlerine ne derim? Onların bir kere yüzünü görseydin. İbrahimim bıraktın gittin bizi" diye gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş Çetin Sandıklı Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.