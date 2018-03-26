Son dakika: Ağrı'da PKK/KCK operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce, PKK/KCK Terör Örgütü adına Milis/İş birlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şahıs adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 6'sına yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle 12 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

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