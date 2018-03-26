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haberi... 'da düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:24

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce, / Terör Örgütü adına Milis/İş birlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şahıs adli makamlara sevk edilmiş, bunlardan 6'sına yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle 12 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

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Son dakika: Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
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