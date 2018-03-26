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: 'den yargılanan öğretmene 7,5 yıl hapis

: ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturmasında tutuklanan öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:41
Son dakika: FETÖ'den yargılanan öğretmene 7,5 yıl hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturmasında tutuklanan öğretmen yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 YIL 6 AY HAPİS

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 ay önce tutuklanan ve dershanede öğretmenlik yaptığı öğrenilen 'ın yargılanması sona erdi. Samsun 3. bugün görülen ve gazetecilerin alınmadığı duruşmada mahkeme Hüseyin Özkan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Son dakika: FETÖ'den yargılanan öğretmene 7,5 yıl hapis
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