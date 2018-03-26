Son dakika: Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26'sı muvazzaf 33 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 zanlı, daha sonra adliyeye gönderildi.

GÖZALTINDAKİ ZANLILARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına kararı alınmıştı. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.