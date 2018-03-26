Son dakika: Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 24 olduğu" ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.