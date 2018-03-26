Son dakika: Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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