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: Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

haberi... tarafından tarafından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde terör örgütü 'ya yönelik devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 24 olduğu" ifade edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:06
Son dakika: Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı
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