Azez'de Suriyeliler, ellerinde ÖSO ve Türk bayraklarıyla birlikte sokağa döküldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat'ın terörist unsurlardan arındırılması için operasyon yapılabileceği açıklamasının ardından, ellerinde Türk Bayrağı, ÖSO bayrağı ve zeytin dalları taşıyan Suriyeliler meydanlara indiler. Meskun mahal operasyonları için bölgede bulunan Türk Özel Harekat Polislerine tatlı ikram eden Azez halkı "Mehmetçik buraya, Ülkemize ne zaman döneceğiz, Türkiye'ye Teşekkür" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. İşte sıcak bölgeden Ahaber'in aktradığı bilgi ve görüntüler...

Suriyeliler Azez'de sokağa döküldü!