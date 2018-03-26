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'de sokağa döküldü!

Azez'de Suriyeliler, 'nin Tel Rıfat'ı terörist unsurlardan temizlemesi için ellerinde ve Türk bayraklarıyla birlikte sokağa döküldü. Bölgede bulunan tatlı ikram ederek teşekkür ettiler.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 19:28
Suriyeliler Azez'de sokağa döküldü!

Azez'de Suriyeliler, ellerinde ve Türk bayraklarıyla birlikte sokağa döküldü. 'ın Tel Rıfat'ın terörist unsurlardan arındırılması için operasyon yapılabileceği açıklamasının ardından, ellerinde Türk Bayrağı, ÖSO bayrağı ve zeytin dalları taşıyan Suriyeliler meydanlara indiler. Meskun mahal operasyonları için bölgede bulunan Türk tatlı ikram eden Azez halkı "Mehmetçik buraya, Ülkemize ne zaman döneceğiz, 'ye Teşekkür" yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. İşte sıcak bölgeden Ahaber'in aktradığı bilgi ve görüntüler...

Suriyeliler Azez'de sokağa döküldü!

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Suriyeliler Azez'de sokağa döküldü!
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