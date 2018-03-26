Tedavi malzemesi ABD’den

Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı terörist sayısı 3 bin 747'ye yükseldi. Afrin'de arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik ise ilçe merkezindeki bir hastanede, yaralı teröristlerin tedavi edildiği ve 50 metrelik tünelle çıkılan özel bir bölümü ortaya çıkardı. Bu gizli bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Bulunan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalardan, harekât sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğü anlaşıldı. Bu arada Irak'ın Haftanin bölgesinde SİHA ile düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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