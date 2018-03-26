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Tedavi malzemesi ’den

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Tedavi malzemesi ABD’den

Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen /'lı terörist sayısı 3 bin 747'ye yükseldi. Afrin'de arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik ise ilçe merkezindeki bir hastanede, yaralı teröristlerin tedavi edildiği ve 50 metrelik tünelle çıkılan özel bir bölümü ortaya çıkardı. Bu gizli bölümde röntgen cihazının yanı sıra menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Bulunan serumlardan ve terör örgütüne ait kanlı üniformalardan, harekât sırasında çok sayıda teröristin burada tedavi gördüğü anlaşıldı. Bu arada 'ın Haftanin bölgesinde SİHA ile düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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Tedavi malzemesi ABD’den
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