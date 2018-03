Tel Rıfat’ı da alıp hedefe ulaşacağız

PYD'YE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti 'nin Giresun ve Trabzon il kongrelerine katıldı. Erdoğan, konuşmalarında özetle şu mesajları verdi:Bölgemizde uzun zamandır yaşanan kaosu, ısrarla ve bilinçli bir şekilde ülkemize sirayet ettirmek isteyenlerin senaryolarını hep boşa çıkardık. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridoru projesine ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile bu koridoru Akdeniz'e bağlama çabasının önü kesildi. İnşallah, kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı hedefine ulaştıracağız.Amerika'nın bir önce Menbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Menbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, bu işi bölge halkıyla birlikte yapmak mecburiyetinde kalırız.Kimse kusura bakmasın, ülkemizin ve milletimizin bekasının söz konusu olduğu yerde, kimsenin taktik hesabı, konjonktürel siyaseti bizi bağlamaz. Elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Aynı şey Kuzey Irak için de geçerli.Kandil'deki ve Sincar'daki teröristler derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kaçınılmaz bir durum haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan, bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Hadi gönder, gitsinler. Teröristlerin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş iştir."Sincar'a da gireceğiz" dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride teröristlerle mücadele, dışarıda da mücadele.Diğer ülkeler ve terör örgütleriyle farkımız şudur; onlar öldürmeye, biz yaşatmaya gideriz. Onlar yıkmaya gelir biz inşa etmeye gideriz. Onlar teröristlerle birlikte gelir biz bölgenin asli evlatlarıyla birlikte. Onlar işgale biz kurtarmaya gideriz.Parti Giresun İl Kongresi'nde salondaki gençler tarafından ayet okunması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Onları bize bırakacaksınız. Türbede miyiz, camide miyiz, bunları ayıracağız. Yoksa bir siyasi bir toplantıda mıyız, bunu da ayıracağız. Unutmayın, biz bu milletin tümünü kucaklayacağız, hepsini, istisnasız. Benim gencim gayet güzel ayet okuyor ama ayeti okuyamayanlar da var. Onları da katacağız, onları da buraya alacağız."AKParti'nin başkalarıyla değil, daima kendi elde ettiği sonuçlarla yarıştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili şunları söyledi: "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız. Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı, kuruntularına, vesveselerine, aslı astarı olmayan spekülasyonlarına alet ediyor. Oysa biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir parti değil, bu bir dava."Trabzon'da anne ve babasının fotoğrafıyla hazırlanan koreografiyi gören Erdoğan, "Duygu dünyamı çok törpülediniz. Beni çok ama çok duygulandırdınız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun her seçimi kaybettiği halde pişkince koltuğa yapıştığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Son 15 yılda nasıl ülkemizin en büyük imkânı AK Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmekse, maalesef en büyük talihsizliği de CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Bu bizim için talihsizlik. Hatırlayın bir dönem bunlar (CHP'liler) PYD/YPG terör örgütünü yurtiçinde ve yurtdışında aklama seferberliğine çıkmışlardı. Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize saldırarak, onları tahkir ederek, bu kahramanlara olmadık iftiralar atarak, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarısını gölgelemek istediler. Bunlar PYD'ye, YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. O beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 614 şehit verdi, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi."