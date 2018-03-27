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'de teröristlerden hain tuzak

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan 'nin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında /'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı nın infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Afrin'in Ashrafieh mahallesinde de terör örgütünün yerleştirdiği mayın sebebiyle 7 kişi .

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:37
Afrin'de teröristlerden hain tuzak

ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan 'nin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında /'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı nın infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

2 ASKER ŞEHİT

, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin Afrin kentinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 7 kişi .
Suriye'nin Afrin kentindeki Ashrafieh Mahallesinde, terör örgütü PKK/'nin mayın yerleştirdiği evde patlama meydana geldi. Mayının patlatılması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

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Afrin'de teröristlerden hain tuzak
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