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Yıldırım ile Başbakanı telefonda görüştü

, Başbakanı Haydar el- ile telefonda görüştü. Görüşmede terörle mücadele konusu ele alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 02:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 02:27
Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi telefonda görüştü

ile Başbakanı Haydar el- telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü 'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü 'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

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Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi telefonda görüştü
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