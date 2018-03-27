Bodrum’da zehir tacirlerine yeni operasyon

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının suç örgütlerine yönelik soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi.

Yaz aylarında nüfusu bir milyonu aşan ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da, özellikle tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri hedef tahtasına koyarak uyuşturucu madde satışı, fuhuş amaçlı insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konularında yer edinmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik birçok tutuklu kamu davası önceki aylarda açılmıştı.

Yeni sezon ile beraber Bodrum'a gelen turist sayısındaki artışla otel ve eğlence mekanlarının sezon açılışları öncesinde Bodrum genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yoğun çalışma içinde olan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dünkü gözaltılarından sonra yeni bir gelişme yaşandı.

16 GÖZALTI KARARI

Bu sabah erken saatlerden itibaren İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de iki aylık projeli çalışma sonrasında, Bodrum'da ikamet eden 16 şüpheliye yönelik Sulh Ceza Hakimliği kararlarına dayalı olarak birçok farklı adreste yakalama ve arama faaliyetine başladığı öğrenildi.

40'TAN FAZLA SATIYCIYA İŞLEM

Böylelikle geçtiğimiz günlerde Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılan 20 uyuşturucu madde satıcısıyla beraber Şubat ve Mart aylarında,Bodrum'da 40'tan fazla sokak satıcısına yönelik uyuşturucu madde ticareti suçundan Bodrum Cumhutiyet Başsavcılığı'nca işlem yapılmış oldu.

Yakalanan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında, ileriki günlerde Bodrum Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu'na sevk edileceği öğrenildi.