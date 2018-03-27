Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Çiftlik Bank'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek .

'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek .

isimli saadet zinciri sistemle binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Mehmet Aydın ile ilgili ilk şikayetin 24 Kasım 2017'de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç'un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL'ye el konuldu..

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:40
Çiftlik Bank'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek .

Yüksek kâr vaadiyle 132 bin kişiyi dolandırıp kaçan 'ın sahibi Mehmet Aydın (27) hakkındaki ilk şikâyetin, 24 Kasım 2017'de Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti: Mehmet Aydın 'dünyanın en büyük mavi yumurta üretim tesisi' olacağını iddia ettiği Taraklı'daki tesisin 4 Kasım 2017'deki açılışına, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ve Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ı da davet etti..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlik Bank'ta yeni detaylar! Paralar iade edilecek .
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN