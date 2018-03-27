İngilizce öğretmeni mahrem imam çıktı!

İstanbul Üsküdar'daki bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Serkan Sedat Güray'ın örgüt ile bağlantılı olduğu yönünde yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli ile ilgili şok bilgilere ulaşıldı. Güray'ın, devlet memuru olmasına rağmen örgütün yayın organı Burç FM'de Oğuz On takma adıyla program yaptığı ve mahrem imam olduğu tespit edildi. Güray'ın Çağlayan Adliyesi ve Silivri Cezaevi önündeki FETÖ eylemlerine katıldığı, üst düzey imamlarıyla irtibatı tespit edildi. Güray hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke hazırlandı.

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