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öğretmeni mahrem imam çıktı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
İngilizce öğretmeni mahrem imam çıktı!

Üsküdar'daki bir devlet okulunda öğretmeni olarak görev yapan Serkan Sedat Güray'ın örgüt ile bağlantılı olduğu yönünde yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli ile ilgili şok bilgilere ulaşıldı. Güray'ın, devlet memuru olmasına rağmen örgütün yayın organı Burç FM'de Oğuz On takma adıyla program yaptığı ve mahrem imam olduğu tespit edildi. Güray'ın Çağlayan Adliyesi ve önündeki eylemlerine katıldığı, üst düzey imamlarıyla irtibatı tespit edildi. Güray hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke hazırlandı.

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İngilizce öğretmeni mahrem imam çıktı!
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